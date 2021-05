Films, séries : l'art d'écrire des scénarios

Accompagner les futurs scénaristes

"Notre première vocation est d’aider les auteurs à sortir de leur isolement" indique Elisabeth Rull, présidente de l’association L’Accroche Scénaristes. Les bénévoles agissent pour accompagner les auteurs dans leur volonté de professionnalisation et dans le développement de leur réseau professionnel. Grâce à des ateliers impulsés par cette association, les membres peuvent échanger et ensuite réaliser des projets ensemble. "Nos actions s’organisent autour de trois axes : se former, se rencontrer et s’informer" souligne Idir Zebboudj, président de l’association Séquences7 qui agit principalement en région parisienne et compte 260 membres. Pour lui, s'engager dans l’association est une porte d’entrée pour ceux qui souhaitent exercer le métier de scénariste.



Des ateliers professionnalisants

L’Accroche Scénaristes organise plusieurs ateliers pour préparer aux mieux ses membres au monde professionnel. La majorité d’entre eux ont un projet concret : pour le mener à bien, il est fondamental de connaître des méthodes précises. Elisabeth Rull explique que des masterclass et des workshops sont mis en place pour former les adhérents à l'écriture des scénarios, à la création d’un dossier destiné au producteur mais aussi à l'entraînement pour pitcher son scénario. Avec les restrictions sanitaires, ces moments d'échange ont eu lieu en visioconférence sur Zoom, ce qui a plutôt bien fonctionné pour Séquences7. "Nous mettons en place des ateliers de développement mais aussi des apéros visant à favoriser l’échange et les retours d’expérience entre les membres" ajoute Idir Zebboudj.



Scénariste, un métier à part entière

Écrire des scénarios est, avant d’être un art, une sorte de mécanique d'après nos deux invités. Elisabeth Rull compare cet exercice d’écriture à des gammes de musique, c’est une méthode exigeante qui doit constamment être retravaillée. "Les scénaristes commencent à être mis à l’honneur" témoigne-t-elle, en ajoutant qu’il est difficile de vivre pleinement de cette profession. Par ailleurs, défendre ce métier est une mission de La Guilde française des scénaristes. D’autre part, le modèle d’écriture de scénarios américain est différent du modèle français : "La propriété intellectuelle n’est pas gérée de la même façon aux Etats-Unis, le créateur d’une série ne va jamais travailler seul" explique Elisabeth Rull. Pour Idir Zebboudj, cette méthode favorisant le travail collectif n’est pas encore le paradigme dominant en France.