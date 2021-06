Fondation Paris habitat, un mécène de l'aide à l'emploi

La Fondation Paris Habitat, plus grand acteur du logement social public sous statut HLM, finance et soutient des projets initialement destinés à la jeunesse, mais qui depuis 2019 se sont ouverts à un public plus large. Plus concrètement, la fondation sollicite l’ensemble de ses collaborateurs pour définir des thèmes afin de sélectionner des projets, dont les plus pertinents seront financés et soutenus.

Un des projets retenus est initié par l'association Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) et porte sur l’expérimentation et la mise en place de groupes SNC au sein des quartiers prioritaires. Agnès El Majeri, la directrice de la fondation d’entreprise Paris Habitat, explique l'origine du projet : "ces territoires sont en grandes difficultés. Pouvoir trouver des modalités d’accompagnements qui permettent de rompre l’isolement des personnes en difficulté vivant dans ces territoires, c’est un moyen de voir comment peuvent se constituer ces initiatives comme celles initiées par SNC".