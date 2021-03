Former pour mieux accompagner

Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) propose de former les bénévoles de l’association. Pascale Carey, coordinatrice des formations au sein du réseau de l’association explique que l’objectif des modules de bienvenue est de permettre aux accompagnateurs de "comprendre le fonctionnement de l'association, comprendre sa place de bénévole et accompagner avec bienveillance et écoute".

Neuf formations sont proposées par SNC avec comme priorité l’écoute active. Ces formations sont conçues avec l’aide des différents partenaires de l'association.

Elles évoluent en s’adaptant aux mutations des secteurs d’activités, également par la situation liée à la pandémie qui se traduit par une accélération du distanciel.