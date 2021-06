François-Marie Geslin: "La période est encore plus difficile pour les personnes en situation de handicap"

Quelles sont les conséquences de la crise sanitaire sur les personnes en situation de handicap ? Leur accès à l'emploi, notamment, a pu être fragilisé. C'est ce contre quoi lutte le Comité national Coordination Action Handicap (CCAH). Son président, François-Marie Geslin est l'invité de la Matinale RCF. Une émission réalisée en partenariat avec le CCAH et grâce au soutien d'AG2R AGIRC-ARRCO.

"ENCORE BEAUCOUP DE CHEMIN À FAIRE"

Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens. C’est ce que proclamait en 2005 la loi pour l’égalité des droits et des chances. Quinze ans après, la réalité du terrain correspond-elle vraiment à ces principes ? "Je pense que les grands principes sont mis en œuvre, néanmoins beaucoup de chemin reste encore à faire", répond d’emblée François-Marie Geslin.

C’est pour cela que les projets portés par le Comité national Coordination Action Handicap (CCAH) sont d’une importance capitale selon son président. "On a une ambition de participer à la vie quotidienne des personnes handicapées. Le CCAH regroupe tous les groupes de protection sociale, des mutuelles, des entreprises, des comités d’entreprise... Nous sommes le premier financeur privé de projets en direction du handicap en France", précise-t-il.

Les confinements successifs ont été très difficiles à vivre pour beaucoup de Français, notamment sur le plan psychologique. "Il n’y a pas de raison que les personnes en situation de handicap soient moins touchées que les autres, au contraire", affirme François-Marie Geslin. Les entreprises ont aussi souffert de cette période, avec des répercussions sur l’emploi. Pour faire face à cette situation, le CCAH a lancé un fonds de solidarité afin de soutenir le secteur du handicap durement touché par la crise. Une enveloppe d'un million d'euros a été débloquée.

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES VERS PLUS D'INCLUSIVITÉ

Pour continuer sur cette lancée, "on a lancé un système de crowdfunding [levée de fonds, NDLR] qui permet à chaque fois qu’un projet est détecté d’être abondé pour avoir un développement plus rapide", indique le président du CCAH.

François-Marie Geslin a le sentiment qu’une prise de conscience est en train de se renforcer. "Néanmoins, quand on est en milieu rural en situation de handicap loin des services des milieux urbains, il reste encore beaucoup de choses à faire", estime-t-il. Toutefois, dans la société, "je me rends compte aussi que des solidarités de proximité sont nées de la situation”. "Elles doivent être accompagnées pour se développer", ajoute le président du CCAH.

DES FORMATIONS POUR LES ENTREPRENEURS

Il reste des défis à relever. "Le défi majeur, c’est de renforcer l’accompagnement de retour ou de maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap. La période est difficile, elle l’est encore plus pour les personnes en situation de handicap", affirme François-Marie Geslin.

En plus de soutenir les entreprises, le CCAH organise des formations pour permettre aux entreprises d’être plus inclusives. "On forme les entreprises et les salariés des entreprises pour être en capacité d’accueillir la personne en situation de handicap en milieu professionnel", explique-t-il. Par ailleurs, une aide aux aidants est mise en place, pour “repositionner leurs compétences dans les entreprises”.

