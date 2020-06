Friedrich Nietzsche - philosophe, philologue et compositeur

Tous les mardis à 16h00 et les mercredis à 6h00

Petit jeu de mot qui nous rappelle que nos voisins à l’est de la Belgique appartiennent à la même famille que nous, celle de l’Union européenne, celle de la culture gréco-romaine devenue aujourd’hui multiculturalisme. L’émission se propose de présenter aux francophones toutes les facettes de la vie des Européens de langue allemande, qu’ils habitent en Belgique (où ils sont plus de 70.000), en Allemagne ou ailleurs, qu’ils soient membres de l’Eglise catholique ou non. Bref, un regard chrétien visant une meilleure compréhension entre les adeptes de Molière et ceux de Goethe.