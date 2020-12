Gardiens de mémoire

Plus de 64 bénévoles, dont la plupart ne sont pas juifs, veillent sur les cimetières israélites situés dans les campagnes rurales de l’est de la France pour empêcher les profanations. Le dispositif Veilleurs de mémoire a été lancé à la demande des départements du Haut Rhin et du Bas Rhin à la suite d’une série de centaines de profanations survenue au printemps 2019 dans les cimetières israélites ruraux. Cinq veilleurs font des rondes régulières, en concertation avec la gendarmerie. Une dynamique de solidarité s’est installée, interculturelle et interreligieuse, comprenant des bénévoles de tous horizons : juifs, catholiques, protestants et musulmans. Le travail des membres de l’association des Veilleurs de mémoire a ainsi porté ses fruits puisque depuis un an, aucune profanation n’a été signalée dans les cimetières juifs d’Alsace.