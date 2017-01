Gare de Lyon Perrache: dÃ©but des travaux et de la galÃ¨re?

Du 30 janvier au 8 avril 2017, de jour comme de nuit, une centaine d'agents de SNCF Réseau va procéder au remplacement de la moitié des aiguillages de la gare de Lyon-Perrache. Un énorme chantier préparé depuis 3 ans dans le cadre du programme vigirail. L'opération est estimée à 15 millions d'euros par la SNCF, nécessite la fermeture de la moitié de la gare.

de 350 à 220 trains par jour

Habituellement 350 trains de voyageurs et 20 000 voyageurs passent chaque jour par cette gare. Pendant les travaux seulement 220 trains circuleront. Toutefois Jean-Christophe Archambault, directeur régional SNCF Mobilité, l'assure "l'impact des travaux ont été limité à 6 lignes de TER" seulement.

Des clients informés (?)

33 500 mails et 36 300 SMS ont été adressés le 15 décembre 2016 aux voyageurs des lignes concernées et ayant transmis leurs coordonnées à la SNCF. Les changements sont affichés en gare et des agents sont allés à la rencontre des clients directement sur les quais depuis la fin d'année. Evidemment, toutes les informations sont également disponibles sur le site internet de TER Auvergne-Rhône-Alpes ou par téméphone au 09 69 32 21 41 (numéro non surtaxé) ou au 3635.

Vendredi 27 janvier 2017, Alice Forges a demandé aux voyageurs des lignes TER touchées s'ils étaient informés des travaux et changement à venir:



Les lignes concernées