Les trois fondateurs de Grinta, Nassim, Mehdi et Bilal définissent cette initiative comme la chaîne qui porte "la voix de ceux qui ont percé". Le but est d’inspirer les jeunes de banlieues, de campagnes et de les pousser à viser plus haut que ce qu’ils s’autorisent.

On peut trouver sur la chaîne, des vidéos intitulées “Comment entrer à l’ONU” ou “Comment forcer la porte des écoles de commerce”.