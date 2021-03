Handicap et confinement : le défi de l'accompagnement

De nouvelles problématiques

Avec le confinement, les personnes en situation de handicap et les associations qui les accompagnent ont été confrontées à de nouvelles difficultés. Audrey Stos, directrice des Relais de l’association Espace Singulier, explique que "des personnes ont dû accueillir des proches en situation de handicap, elles ont dû s'organiser et trouver du personnel pour venir les accompagner". Le confinement a aggravé l’isolement de personnes handicapées déjà relativement seules avant la pandémie. Audrey Stos raconte que le relais ressource, qui propose un service d’écoute et redirige vers des spécialistes, a été très sollicité pendant le confinement. Jacky Lechleiter, propriétaire du Domaine du Hirtz, une résidence de tourisme dans laquelle 60% des salariés sont en situation de handicap, note qu’il a fallu prendre des précautions particulières pour les personnes avec certaines fragilités.



Préserver le lien social

Jacky Lechleiter ajoute qu’il était important "de laisser la possibilité à ceux qui voulaient rester se confiner au domaine de la faire. Certains n’ont pas de proches, leur famille, c’est leurs collègues". De son côté, Audrey Stos explique que l’un des défis de l’association était de "préserver le lien social. Le relais ressource était là pour ça. Le téléphone permet déjà aux personnes isolées de se ressourcer et d’avoir un vrai lien qui se crée avec le bénévole". Pour les personnes dont le handicap nécessite un accompagnement quotidien dans un établissement spécialisé, le confinement a été l’occasion de se rapprocher des membres de leur famille quand ils ne travaillaient pas. Marie-Elisabeth, une auditrice de RCF, raconte son expérience : "j’ai pu aller chercher ma fille qui est handicapée dans son établissement et être 24h/24 avec elle. J’ai découvert des trésors en elle, nous n’avons pas du tout souffert du confinement".



Adapter ses activités

Pour maintenir leur engagement, les bénévoles de l’association Espace Singulier ont dû s'adapter : "afin de faire perdurer le lien social malgré le confinement, nous avons réorienté le pôle répit. Habituellement, un bénévole vient passer du temps chez une personne isolée, mais avec la pandémie ce n’était plus possible. Nous avons proposé d’aller faire les courses et chercher les médicaments de personnes fragiles qui n'osaient pas sortir" affirme Audrey Stos. Le Domaine du Hirtz a de son côté continué de fonctionner pendant le confinement pour accueillir des infirmières libérales qui avaient été appelées en renfort. L’association Espace Singulier a également vu son activité augmenter puisqu’elle est devenue une plateforme pour le numéro vert des aidants et des personnes en situation de handicap. Une mobilisation qui est empreinte d’une "forte humanité qui donne du sens à notre travail" insiste Audrey Stos.

Une émission réalisée en partenariat avec le CCAH et grâce au soutien d'AG2R AGIRC-ARCCO.

Par Nathan Chaize