Hommage aux morts de la rue

535, c’est le nombre de personnes qui sont mortes dans la rue en 2020 d’après le Collectif Les morts dans la rue.

Un hommage leur est rendu ce matin aux Buttes Chaumont à Paris, mais aussi dans Je pense donc j’agis pendant deux heures avec Melchior Gormand, Stéphanie Gallet et quatre invités.

Bérangère Grisoni est résidente du Collectif Les Morts de la Rue, Guillaume Goubert est directeur du quotidien La Croix, Maxime Poublanc est responsable de la communauté Magdala à Lille, Patrick Gallais est référent du collectif Dignité Cimetière de Rennes.



Un devoir de mémoire

Chaque jour des hommes et des femmes meurent dans nos rues dans une indifférence quasi générale. Heureusement, une poignée de nos concitoyens résistent encore et toujours à cette indifférence, au découragement et à l'invisibilisation des plus pauvres en s'obstinant à célébrer ces morts, à rappeler les vivants qu'ils ont été.

C'est le cas des différents intervenants présents dans le studio ce matin qui chacun, avec leur association ou collectif, tente de rendre visible ce que l'on souhaite trop souvent cacher : les conditions de vie dans la rue mais aussi la mort qui y rôde.

L'objectif de l'émission d'aujourd'hui est de rappeler la difficulté de la rue, de comprendre la vie de ceux qui y habitent et de mettre un visage sur ceux qui y ont trouvé la mort. Un devoir de mémoire nécessaire en cette journée de commémoration.