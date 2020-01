Hors saison musicale revient à Epieds en Beauce !

3 questions à Pascale de Barochez, déléguée diocésaine à la Pastorale du tourisme et des Loisirs, qui soutient le projet Hors saison musicale qui permet à des personnes vivant dans le rural d'avoir accès à un vrai concert avec des artistes de renom et qui reviennent dans le Loiret les 1er et 2 février à Epieds-en-Beauce

Plus d'informations : www.horssaisonmusicale.fr