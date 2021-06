Hospitalier, brancardier : s'engager pour aider les malades à Lourdes

Accompagner les personnes dans leur pèlerinage

"Tous les membres sont des hospitaliers internationaux" , indique Alain Trémolières, bénévole pour l’archiconfrérie Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Pour lui, être hospitalier à Lourdes, c’est se mettre au service des autres que ce soit les pèlerins handicapés ou les pèlerins valides.

"Notre association est très jeune, un tiers de nos effectifs ont entre 17 et 24 ans", souligne Nicolas Jacquot, vice-président de l’Association des Brancardiers et Infirmières de l'Ile de France (ABIIF) en charge des hospitaliers. Leur objectif est d’accompagner les pèlerins en amont pour faire connaissance avec eux et mieux appréhender leurs besoins. L’ABIIF les aide également pendant et après cette expérience en établissant un suivi avec chaque personne malade ou handicapée.



Une expérience forte

"Ce que je trouve formidable lors des pèlerinages à Lourdes, ce sont les bénévoles qui donnent de leur temps", témoigne Amélia, auditrice de RCF. Pour Nicolas Jacquot, ce sont des moments de foi exceptionnels à la fois pour les pèlerins mais aussi pour les hospitaliers. Pour être bénévole auprès de l’ABIIF, il faut avoir minimum 17 ans car une certaine maturité est requise afin de s’occuper des malades. "Nous avons environ 550 hospitaliers chaque année, le plus important est d’établir une bonne relation", précise le vice-président. Pour Jean-Michel, auditeur fidèle de RCF, être hospitalier n'est pas seulement un engagement auprès des malades : "c’est quelque-chose qui a changé ma vie, cela permet d’être au service de l'autre", affirme-t-il.



Former les hospitaliers

Pour devenir hospitalier, les bénévoles doivent passer par une formation de terrain. L’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes leur fait découvrir les différents services de la structure afin d'avoir une vue d’ensemble et d’acquérir les bonnes connaissances. L’archiconfrérie établit également un accompagnement spirituel avec la découverte du message de Lourdes. Pour intégrer l’ABIIF, une pré-inscription doit être effectuée au mois de décembre dans laquelle les hospitaliers peuvent expliquer leurs motivations. Puis, une rencontre individuelle a lieu avec les membres de l'association pour mieux cerner leur profil. "Les hospitaliers apprennent beaucoup à Lourdes, les choses se font naturellement" ajoute Nicolas Jacquot.