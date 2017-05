Il y a 30 ans s'ouvrait le procÃ¨s Klaus Barbie

Le 11 mai 1987, la salle des pas perdus du Palais de justice de Lyon est pleine à craquer : des gradins amovibles ont été installés pour accueillir le plus de monde possible : plus de 700 personnes prennent place dans ce tribunal temporaire pour assister à un procès historique, le premier pour des accusations de crimes contre l'humanité, celui de Klaus Barbie.

45 avocats, des dizaines de victimes et leur familles, des journalistes du monde entier et plusieurs centaines d’observateurs. Tous leurs regards convergent vers un seul homme : Klaus Barbie, le tortionnaire nazi, responsable de la Gestapo pour la région lyonnaise de 1943 à 1944.

Le récit du procès par Julien Urgenti :

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Le reportage d'Antenne 2 le jour de l'ouverture du procès (archive INA) :