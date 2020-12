Inceste : l'urgence d'en parler

Un thème compliqué, qu'on a souvent peur d'aborder. Un tabou qui met mal à l'aise, qui fait du mal et qui est bien présent dans notre société : l'inceste.

Un mot trop peu entendu et qui, pourtant, concernerait 1 français sur 10, soit 6,7 millions de personnes dans notre pays.

Deux invités accompagnent Stéphanie et Melchior sur la problématique de l'inceste.

Isabelle Aubry auteure de "La première fois j'avais 6 ans" et présidente de l'association Face à l'inceste, elle-même victime pendant son enfance.

À ses côtés Charlotte Pudlowski, autrice du podcast Ou peut-être une nuit du studio Louie Media qui décortique les mécanismes de ce crime.

UN MOT INTERDIT

Charlotte Pudlowski rapelle que "deux à trois enfants par classe sont victimes".

Pourtant l'inceste est aujourd'hui tabou et très peu évoqué dans le débat public.

Selon différentes études ce chiffre continuerait d'augmenter.

Notamment grâce à la libération de la parole véhiculée par des mouvements comme la vague #MeToo. Isabelle Aubry précise que l'inceste c'est "6,7 millions de victimes, parmi elles il y a 78% de femmes et 22% d'hommes."



LA LOI DU SILENCE

Malgré la souffrance et l'horreur de la situation, il est souvent trés compliqué pour les victimes de parler librement de ce sujet.

Pour Charlotte Pudlowski "le plus souvent les victimes parlent, mais elles parlent quand elles sont petites, avec leurs mots et donc il faut vraiment des gens capables d'entendre et d'écouter".

Il peut aussi y avoir "un problème de mémoire traumatique" qui expliquerait ce silence. Le cerveau face à un tel traumatisme peut avoir comme réflexe de "bloquer les souvenirs" explique l'autrice du podcast Ou peut être une nuit.

Aussi, les victimes choisissent souvent de se taire, malgré leur immense souffrance, pour préserver leur entourage.