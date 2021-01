Innover et entreprendre à la campagne : c'est possible !

Une qualité de vie supérieure

Vivre à la campagne présente de nombreux avantages en termes de confort de vie et de lancement de projets professionnels, comme l’explique Ilias Zinsstag, président directeur général de l’entreprise EPUR : "je suis convaincu que le milieu rural peut autant accueillir des projets entrepreneuriaux que la ville, et que monter son projet à la campagne fait tout à fait sens, car on a accès à une meilleure qualité de vie et à de plus grandes ressources humaines". Ce cadre de vie facilite notamment l’investissement dans la vie locale et publique, l’accès aux circuits courts, le contact avec la nature dans des espaces préservés, et dans un environnement plus calme. Les conditions d’entrepreneuriat ne sont pas les mêmes en milieu rural ou citadin, et bien que différents, tous deux présentent des facilités et inconvénients : "cela dépend surtout des convictions personnelles et des ambitions" souligne Ilias Zinsstag.



Des projets dynamiques

Le projet Vesseaux-Mère, soutenu par la Fondation de France et le département de l’Ardèche, est une ancienne maison de retraite réaménagée en tiers-lieu dynamique, mélangeant espaces de coworking, espaces privés, et logements. "Notre groupe s’est construit progressivement, nous étions quatre au départ en 2016, et nous sommes à présent une trentaine dans le projet, c’est toute une dynamique de groupe, et c’est ce qui fait la force de notre lieu" explique Avril Ladauge, co-fondatrice du projet Vesseaux-Mère. Le projet a vocation de grandir et de s’ouvrir au public d’ici la fin de l’année, avec différents ateliers créatifs. L’entreprise EPUR innove et fabrique des outils dans le domaine du bâtiment, et son siège est implanté dans une petite commune de moins de 200 habitants. "Les entreprises apportent aussi une notoriété aux territoires, et ont un engagement local : s’implanter en campagne, c’est faire vivre mon territoire, et apporter ma pierre à l’édifice de cette vie territoriale" explique Ilias Zinsstag.



Un investissement dans la vie locale

Ces projets sont moteurs de vie sociale et créateurs de liens ; le projet Vesseaux-Mère a par exemple pour ambition future, d’ouvrir un café associatif. Les cofondateurs ont communiqué auprès des habitants de la commune qui se sont montrés petit à petit réceptifs, comme le souligne Avril Ladauge : "c’est un lieu d’échanges, il y a toute une synergie entre les professionnels et les habitants". Le tiers-lieu a également ouvert au grand public il y a un an, lors d’une journée portes ouvertes qui a réuni plus de 300 visiteurs, signe que le projet intéresse. "Il y a une vraie fierté et un soutien des habitants dans ce type de projets, car le sentiment d’appartenance à un territoire est très fort à la campagne" développe Ilias Zinsstag.

Le concours Innover à la campagne est ouvert jusqu'au 10 mars 2021.