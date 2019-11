Irene Bordin, fondatrice du collectif "Super Mums"

Cette semaine notre invitée est Irene Bordin, elle est fondatrice du collectif "Super Mums". Un laboratoire dédié aux femmes grenobloises qui combinent maternité et travail.

Et comme on est parfois tête en l'air on a oublié de demander à Irène qui étaient SES Inspirantes !

Elle nous a répondu par mail quelques jours plus tard et voici sa réponse: