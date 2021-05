Jean-Louis Defer, des Sentinelles de la nuit jusqu'à Lantin.

Dans cette deuxième émission, l'Abbé Jean-Louis Defer évoque les liens entre l'univers de la rue et celui de la prison, et la possibilité pour chacun d'écrire un nouveau chapitre. Comme le dit Jean-Louis dans cette émission, "Tout être humain est voulu, tout être humain est aimé, tout être humain est nécessaire, et tout être humain est capable [...] de choisir de faire le bien".