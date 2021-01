Jeunes en difficulté : qui sont-ils, comment les accompagner ?

Après l'incertitude, c'est le désespoir qui gagne le coeur de centaines de jeunes français au vu de cette nouvelle année compliquée qui s'ouvre à eux. Alors que les restrictions sanitaires ne permettent pas aux jeunes d'exprimer leur créativité, leurs talents ni d'avancer avec sérénité dans leur scolarité, comment pouvons-nous les aider à regarder vers l'avenir et croire en des jours meilleurs ?

Stéphanie Gallet et Melchior Gormand reçoivent trois invités qui mettent la jeunesse au centre de leurs missions d'accueil et d'éducation. Marc Vannesson est délégué général du think tank Vers Le Haut, Philippe de Beauregard est référent pédagogique pour l'association Espérance banlieue et Maria Luisa Macieira coordinatrice politique accompagnement des jeunes pour SOS Villages d'enfants.

Une jeunesse positive

Marc Vanesson, délégué général de Vers Le Haut, premier Think Tank dédié aux jeunes et à l'éducation, reprend les chiffres d'un baromètre effectué tous les ans sur l'état global des jeunes français. Les chiffres montrent qu'une grande majorité des jeunes ont confiance en l'avenir ce qui prouve "qu'il y a une poche d'optimisme et d'enthousiasme dans la jeunesse" qui n'est pas négligeable. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes en décrochage scolaire, au chômage ou rejetés pour diverses raisons (situations familiales, handicap etc).



Des situations familiales souvent complexes

Beaucoup de ces jeunes qui perdent pieds ont des situations familiales complexes souligne Marc Vanesson. Pour Maria Luisa Macieira, il est important de créer avec ces jeunes, en perte de repères, un lien d'attachement afin qu'ils aient quelqu'un sur qui compter "car ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient adulte c'est quelque chose qui se fait peu à peu".



Un besoin d'appartenance

Pour Philippe de Beauregard la plupart des jeunes, notamment ceux qu'accompagne l'association Espérance banlieue , ont un besoin immense d'appartenance et de coopération. La jeunesse d'aujourd'hui a besoin d'être responsabilisée et d'avoir un vrai rôle à jouer dans la société.

Il y a selon Philippe de Beauregard, un enjeu important "dans l'alliance éducative que nous allons lier avec l'enfant". La confiance semble déterminante dans la construction personnelle d'un jeune. La jeunesse française a besoin de se faire davantage confiance et d'acquérir la confiance des autres pour pouvoir construire un monde meilleur.

Pour en savoir plus sur les États Généraux de l'Éducation organisés par le think tank Vers Le Haut : cliquez ici.