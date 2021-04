Jusqu'où l'homme peut-il changer l'humain ?

Jusqu'où l'homme peut-il transformer l’humain ?

Poser cette question c’est interroger la place de la technologie dans nos vies.

Ne sommes-nous pas en train de nous soumettre volontairement et d’abdiquer notre indépendance intellectuelle ?

Le toujours plus, promu par l’intelligence artificielle, les big data et les algorithmes, est-il vraiment en train de nous libérer ou au contraire contribue-t-il à notre asservissement ?

Tenons-nous toujours les rênes du progrès technique ? En nous allégeant d’un certain nombre de contraintes, ne sommes-nous pas en train de devenir incompétent ?

Il ne s’agit pas ici de se montrer technophobe ni de diaboliser ces mutations technologiques mais bien de poser un certain nombre de rappels pour prévenir certaines dérives.

Car si l’homme-machine à l’intelligence démultipliée, à l'espérance de vie infinie est encore un fantasme de quelques transhumanistes, celui de l’homme privé de son libre-arbitre à force de s’en remettre aux algorithmes est déjà quasiment une réalité quotidienne à laquelle nous pouvons quand même encore résister …

