L’accès à la musique classique dans les banlieues

La musique classique a parfois dans les quartiers une image un peu élitiste et hermétique. Deux initiatives tentent de changer cette image et de la démocratiser. Dans le 93 en Seine-Saint-Denis, le projet Démos porté par la Philharmonie de Paris, a eu pour idée d’ouvrir dès le plus jeune âge les enfants à la musique classique dans les quartiers. Ils sont directement au contact d'instruments : des clarinettes et des flûtes prêtées pendant 3 ans et offertes si les enfants souhaitent continuer. Deux fois par semaine, ils répètent avec des chefs d'orchestre professionnels, et ils se produisent une fois par an, à la Philharmonie, avec leurs parents au premier rang. La seconde initiative est La Fabrique Opéra, qui met en place des spectacles coopératifs à Grenoble. L'association monte chaque année un classique du genre, comme Carmen, ou encore Roméo et Juliette. La seule différence avec un spectacle normal réside dans le fait que toutes les productions, des décors au maquillage, sont réalisées en collaboration avec un lycée technique de quartier.