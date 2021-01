L’accompagnement SNC

Solidarités Nouvelles face au Chômage propose à ses bénéficiaires de les suivre de façon personnalisée, durant un accompagnement d’une moyenne de 9 mois, à raison d’une rencontre d’une heure et demie par semaine. La particularité du suivi réside par les binômes de bénévoles, en complémentarité avec un suivi par Pôle Emploi. Deux bénévoles de différents horizons, souvent complémentaires (un retraité et un jeune par exemple), suivent un candidat, ce qui permet un double regard sur la situation, et de réfléchir de deux façons pour apporter diverses solutions. Le choix de ce binôme se fait à l’issue de la première rencontre avec l’un des 200 groupes de SNC et en fonction du secteur professionnel et du projet du chercheur d’emploi. Les avantages de ce suivi sont le temps d’écoute et de conseils apportés aux bénéficiaires, ainsi que le réseau des bénévoles, pouvant être mis à profit durant cette recherche d’emploi.