L'affaire du linceul de Turin analysée par le médecin légiste Philippe Boxho

Le professeur et docteur Philippe Boxho fait des apparitions régulières dans les médias. Non croyant et spécialiste d'autopsies, il est se passionne pour l'énigme du suaire de Turin. Cette bande de tissu est sans conteste l’objet historique qui a suscité et suscite encore le plus d’attention de la part du monde scientifique.

Si Philippe Boxho, médecin légiste et professeur ULiège, s’est intéressé au célèbre suaire de Turin, ce n’est pas en raison de sa foi – il n'est pas croyant – mais bien pour préparer un cours et participer à la grande recherche sur ce mystère. Cette pièce de tissu est pour lui une scène de crime sur laquelle on n’a jamais autant utilisé de techniques criminalistiques. « Quelle que soit la technique, il est important de conserver son esprit critique. On ne peut pas aborder ce linceul avec des idées préconçues. Il faut pouvoir mettre sa foi et ses convictions au vestiaire. »

"Le linceul est une provocation pour l'intelligence. L'Eglise exhorte les scientifiques à l'analyser dans le respect de la foi des croyants et dans la méthodologie scientifique", saint Jean-Paul II, cité par le prof. dr. Philippe Boxho.

Ses citations favorites :

"Ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait", Mark Twain

"Si on se préoccupait de l'achèvement des choses, on n'entreprendrait jamais rien", François Premier

