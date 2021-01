L'Affaire du Siècle : l'Etat assigné en justice pour inaction climatique

L'Affaire du siècle ce sont quatre associations, Greenpeace, Oxfam, Notre affaire à tous et la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'Homme, qui assignent l'État français en justice pour inaction face au changement climatique. En résumé, cette mobilisation inédite souhaite que l'État, qui a les clés en main pour agir contre le réchauffement climatique, assume son inaction et en mesure l'ampleur.

Deux ans après la procédure initiée par les différentes associations, l'audience de l'Affaire du siècle, marquant le plus grand procès climatique en France, a eu lieu le 14 janvier. La décision du tribunal devrait être rendue dans 15 jours.

Quels en sont les enjeux ? Pour en discuter Anne Kerléo et Melchior Gormand reçoivent Cécile Duflot, ancienne ministre et directrice générale d'Oxfam France et Laura Monnier, juriste à Greenpeace France.

Comment en sommes-nous arrivés là ?



L'écologie est l'affaire de tous. Que ce soit dans notre quotidien, notre travail, nos maisons ou nos moyens de nous déplacer nous avons tous la possibilité de réduire notre impact sur le changement climatique.

Pourtant Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France, assure que "même si tous les citoyens étaient exemplaires [...] on atteindrait qu'un quart des objectifs de l'accord de Paris pour rester sous les deux degrés." Pour assurer le reste des objectifs, il est donc nécessaire de faire changer les choses au niveau structurel, au niveau des politiques publiques.



"L'Affaire du siècle c'est un coup de tonnerre qui, j'espère, sera un sursaut mais c'est aussi le résultat d'une inaction depuis de nombreuses années."

Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France



Les conclusions de la rapporteure publique sur l'Affaire du siècle

Le collectif de l'Affaire du siècle, réunissant différentes associations mais ayant également le soutien de 2,3 millions de citoyens, s'est réjoui des conclusions de la rapporteure publique. Elle estime que l'État aurait, en effet, une responsabilité et qu'il n'a pas respecté ses engagements pour la réduction des gaz à effet de serre.

Cécile Duflot estime que "si la décision est favorable ce sera quand même une sorte de révolution judiciaire, c'est à dire que pour la première fois la justice dit à l'État : "vous avez une responsabilité et si vous n'agissez pas c'est une faute."

Pour Laura Monnier avec ce procès, l'affaire sort du débat politique et s'ancre au niveau juridique ce qui est également très nouveau. Ce qui est essentiel, selon elle, "c'est la traduction juridique qu'on a faite, et qui était très difficile dans ce dossier , des faits scientifiques [...] donc oui pour nous c'est évidemment très satisfaisant que l'inaction climatique de l'État soit reconnue dans ce dossier."