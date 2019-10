L'application Sammy contre l'alcool au volant, créée par deux Angevins, est enfin disponible !

Lancée fin septembre 2019, l’application Sammy compte déjà plus de 400 téléchargements. Elle récompense les jeunes qui se portent volontaires pour être Sam, celui qui ne boit pas afin de pouvoir conduire pour ramener ses amis.

Créée par deux Angevins, étudiants en master de marketing digital, cette application a reçu le prix de l’innovation de la sécurité routière en février 2019. Après sept mois de test, elle est désormais disponible.

Née d'une prise de conscience

L’idée est née il y a quatre ans dans l’esprit de Maxime Nivaut. Il avait 18 ans. « C’est à la suite d’un accident de voiture que j’ai eu, explique-t-il. Je suis rentré alcoolisé, tout simplement. Ça m’a vraiment fait prendre conscience des dangers de l’alcool au volant et je me suis dit que quand on est jeune, c’est trop bête. »

« On a donc décidé d’essayer de trouver une solution gratuite, visant surtout les jeunes, pour les inciter à ne pas prendre le volant alcoolisé, tout simplement. » Avec Julien Béliard, ils décident donc de créer Sammy. Cette application gratuite récompense les Sam, ceux qui acceptent de rester sobre, afin de ramener leurs amis de soirée.

La carotte plutôt que le bâton

« Une fois que l’application est téléchargée, il faut créer un groupe d’amis, qui correspond à la voiture qui va vous emmener en soirée, explique Julien Béliard. Ensuite, dans ce groupe, sera élu un Sam, en charge du trajet à l’aller et au retour. »

« Comme sur BlaBlaCar, à la fin du trajet, vous allez devoir le noter, poursuit-il. En fonction de la note, le Sam obtiendra plus ou moins de crédits, qui lui donneront accès à des offres promotionnelles. » Il peut ainsi avoir accès à des places de cinéma, des entrées au Parc Astérix, des bons de réduction à la Fnac, chez Zalando ou chez Mac Donald’s.

Fondée sur la confiance... et la géolocalisation

Une question se pose : comment être sûr que le conducteur n’a vraiment pas bu avant de prendre le volant ? « On n’a réellement aucun moyen de vérifier cela, vu qu’on ne peut pas installer d’éthylotest sur le téléphone », concède Lévy Naly, le développeur de Sammy.

« On se base sur la confiance des passagers, explique-t-il, vu qu’ils ont tout à gagner à voyager avec un Sam non alcoolisé, ne serait-ce que pour leur vie ! » Pour vérifier que le trajet a vraiment été fait ensemble, chacun des passagers est géolocalisé.