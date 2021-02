L'argent est-il compatible avec les valeurs chrétiennes ?

"Aimer c'est tout donner" d'aprés Thérèse de Lisieux. Devons-nous, en tant que chrétiens, nous débarrasser de nos biens matériels pour marcher dans les pas du Christ ? Dans les Évangiles et la pensée chrétienne la pauvreté est valorisée mais qu'est-ce que la richesse ? Et si elle est monétaire, est-elle compatible avec une vie de foi ?

Véronique Alzieu et Melchior Gormand tentent de répondre à ces questions en compagnie de deux invités, Gilles Le Cardinal, professeur et auteur de "L'Évangile annoncée aux riches" aux éditions Saint-Paul et Thierry Besançon, directeur des services de l'Eglise Protestante Unie de France.



Le passage du jeune homme riche

Le passage du jeune homme riche (Marc 10, 17-22) est l'un des plus commentés. Alors que le jeune homme demande à Jésus comment recevoir de Dieu la Vie éternelle, ce dernier lui demande s'il a respecté les commandements. Ce à quoi il répond par l'affirmative. Il lui demande ensuite de vendre tous ses biens et de les donner aux pauvres. Le jeune homme, dans l'incapacité de répondre à cette dernière demande, s'en va tout triste.

Ce passage évoque clairement les biens du jeune homme, pourtant pour Thierry Besançon cela va au-delà de cet aspect matériel. "Dans la Bible l'argent cache souvent quelque chose" constate-t-il. Pour lui, il y a une ambivalence dans la définition de richesse ou de pauvreté comme le démontre les Béatitudes. "Jésus ne lui demande pas un dépouillement, il lui demande une conversion [...] et donc "dépouille-toi de tes certitudes et de tes mérites" précise Thierry Besançon.

"Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu."

Matthieu 19:24

Ca veut dire quoi être riche ?

Gilles Le Cardinal nous rappelle que pour Platon, le riche est celui qui a "plus que le nécessaire" pas uniquement en termes financiers mais aussi au niveau socio-culturel. Pour lui nous sommes donc presque "tous concernés". La maladie des riches est de vouloir toujours plus. Pour éviter cela, Gilles Le Cardinal propose de faire "se rencontrer ceux qui ont plus que le nécessaire et ceux qui ont moins que le nécessaire".

Thierry Besançon rejoint cette idée, et précise que "dans les Évangiles on ne reproche pas à l'Homme d'être riche mais de ne pas partager". La question de la richesse se pose donc fondamentalement, quand elle nous aveugle et nous empêche de vivre une vie de partages et de rencontres. Tout au long des Évangiles, Jésus nous donne les clés pour sortir de ce désir égoïste.