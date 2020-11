L’association Banlieues santé

Créée par Abdelaali El Badaoui, un ancien grand blessé suite à un accident, l’association agit sur tout le territoire français et tente d’égaliser l’accès aux soins. Son but : "raccorder les plus fragilisés au parcours de soins, mais surtout au parcours de droit". Et pour ce faire, elle s’entoure de médecins, infirmiers, traducteurs (pour lutter contre la barrière de la langue), juristes et travailleurs sociaux bénévoles. Ses missions sont de créer de l’inclusion sociale et médicale, en distribuant des colis alimentaires, en faisant de la prévention pour faire connaître les dispositifs auxquels les populations fragiles ont droit, et accompagner les personnes fragiles. Durant ces confinements, l’association redouble d’effort et continue ses actions sur le terrain. Banlieues Santé bénéficie du soutien de grandes fondations comme L’Oréal, BNP ou encore la fondation Abbé Pierre et repose également sur les dons des particuliers.

Pour aller plus loin : https://banlieues-sante.org/