L'aumônerie SICHEM fait sa rentrée !

L'aumônerie catholique du centre-ville d'Orléans fait sa rentrée !

Les locaux tout neuf accueillent les collégiens et les lycéens pour des parcours adaptés. On en parle avec Virginie Poussier, responsable fraîchement arrivée et Marguerite, 13 ans, habituée des lieux !



Plus d'informations : www.orleans.catholique.fr