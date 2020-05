L'avenir de la conquête spatiale - Claudie Haigneré

Le 20 juillet dernier on célébrait les 50 ans du 1er pas de l'Homme sur la lune; depuis est-ce que les nations sont toujours dans une course à la lune? quel intérêt les français portent à la conquête spatiale? réponse avec notre invité Claudie Haigneré, ancienne ministre et spationaute à l'Agence Spatiale Européenne.