L’école des porte-drapeaux

Les jeunes générations ont un rôle de plus en plus important dans les cérémonies officielles. Traditionnellement, la mission du porte-drapeau était confiée aux associations d’anciens combattants, mais le temps passant, ils sont de moins en moins nombreux. Plusieurs vétérans ont ainsi le souci de former de jeunes volontaires dans des écoles de porte-drapeaux, réparties sur tout le territoire français. Ces écoles créées par des municipalités et associations, forment les jeunes qui souhaitent participer aux cérémonies patriotiques en leur délivrant un apprentissage théorique et pratique durant plusieurs après-midis. Ouvertes aux garçons et filles à partir du collège et lycée, elles délivrent à la fin un diplôme et invitent ceux-ci à participer aux commémorations. Outre cela, elles permettent un échange intergénérationnel, une transmission de l’Histoire et une réflexion sur la guerre. Cette année, avec les contraintes sanitaires, les cérémonies devaient se tenir en tout petit comité mais certaines municipalités ont réussi à associer les jeunes malgré tout.