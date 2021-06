L'écologie, un enjeu des élections départementales et régionales ?

À l'occasion des élections régionales et départementales les 20 et 27 juin 2021, RCF organise une semaine spéciale élections tout au long de la semaine dans Je pense donc j'agis. Après avoir décrypter les rôles des départements et régions dans l'émission d'hier, Melchior Gormand et Anne Kerléo s'attaquent aujourd'hui au sujet de l'écologie.

A-t-elle une place dans les actions menées par les collectivités ? La transition écologique est-elle un enjeu important pour les élections à venir ?

Pour en discuter deux invités sont présents. Victor Ferreira est fondateur de l'Observatoire de la transition écologique des territoires et Lucile Schmidt est co-fondatrice du laboratoire d'idées La Fabrique écologique.

les collectivités, actrices de la transition écologique ?

Les départements ont certaines fonctions cruciales pour l'environnement comme la gestion de l'eau par exemple. Mais l'écologie ne fait pas partie de leurs compétences principales.

Les régions, elles, ont un rôle plus significatif notamment depuis la loi NOTRE de 2015. "Elles ont l'objectif de mettre en oeuvre la transition écologique sur le territoire" explique Victor Ferreira avec notamment les transports, premier budget des régions, la lutte contre la pollution, la biodiversité et l'agriculture.



La transition écologique : l'affaire de tous

"En matière d'écologie, l'ensemble des échelles ont une légitimité en dehors des pouvoirs institutionnels, ce qui compte c'est ce qu'on fait et comment on collabore avec les autres" explique Lucile Schmidt. Même si les départements n'ont pas dans leurs compétences directes l'écologie, la proximité qu'ils ont avec les citoyens et leurs situations géographiques font que différentes actions sont possibles en connectant par exemple l'aspect social et écologique de leurs missions.

"On peut imaginer, en matière d'économie circulaire, de soutenir davantage les coopératives, on peut imaginer aussi en termes de cantines scolaires qu'ils prennent des initiatives de verdissement des cantines" ajoute Lucile Schmidt.