Pour Hafid Adnani, inspecteur de l’académie de Nice, membre du groupe valeurs de la République, il faut renforcer " la capacité des équipes pédagogiques à répondre aux situations qui vont à l’encontre des principes de laïcité ".

Le drame de vendredi dernier pose la question de la transmission du principe de laïcité. Comment peut-il être mieux diffusé ?

HA : Tout d’abord, il y a des moments si graves que les mots sont difficiles à trouver. Je suis dans la sidération devant l’acte barbare qui a été commis. Assassiner sauvagement un enseignant, c’est vouloir assassiner l’école de la République et à travers elle, la République.

Il est important de préciser que l’Education nationale est loin de n’avoir rien fait ces dernières années. Depuis 2017, une politique est engagée, dans notre académie, pour une meilleure compréhension et un meilleur respect du principe de laïcité à l’école et dans le système éducatif. Le but est de renforcer la capacité des équipes pédagogiques - professeurs, CPE, agents - à répondre de la manière la plus adaptée possible à ces comportements qui remettent en cause ce principe fondateur. Nous devons continuer à travailler dans ce sens.

Des actions particulières seront-elles instaurées pour la rentrée du 2 novembre ?

Nous allons préparer cette rentrée avec les chefs d’établissements et les enseignants, notamment les référents laïcité. Nous voulons les accompagner, pour leur donner des pistes sur la meilleure manière d’évoquer, d’expliquer ce drame aux élèves.

Samuel Paty, a, semble-t-il, manqué du soutien de sa hiérarchie après les signalements de certains parents d’élèves. Quelle est la réponse à apporter dans ce type de situation ?

Il faut d’abord faire dialoguer les parents et les élèves avec l’institution. Les chefs d’établissements peuvent demander des conseils à nos équipes. Nous devons renforcer la formation de tous les acteurs pour qu’ils puissent mieux affronter ce genre de situation. Mais les choses ne sont pas simples. Nous allons dans notre académie renforcer le maillage de ce que l’on appelle les référents laïcité. Nous devons être encore plus présents sur le terrain pour expliquer les valeurs de la République.

Que dire à des parents d’élèves qui s’indignent ?

Il faut travailler dans le dialogue pour prévenir ces situations et expliquer ce qu’est un pays libre, ce qu’est la liberté d’expression, de la presse ou le fonctionnement de la démocratie. Ce n’est pas toujours bien compris. A partir de novembre, nous allons explorer des pistes nouvelles pour permettre à tous les acteurs de l’éducation d’être armés pour répondre à ces défis qui sont nombreux et à ces situations qui ne sont pas faciles.