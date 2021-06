L'éducation sexuelle et affective des jeunes : un enjeu de société

La sexualité, un sujet tabou pour beaucoup

Pour de nombreuses familles, le sujet de la sexualité chez les jeunes est tabou, car beaucoup de parents n’osent pas en parler avec leurs enfants. Des associations assurent donc ce rôle complexe qu'est l'éducation des plus jeunes à la vie sexuelle et affective. C'est le cas de Cycloshow et du CLER Amour&Famille. L’une des principales missions de ces deux associations est de "permettre aux jeunes et leurs parents de mieux connaître leur corps et comprendre les changements à la puberté" explique Odile Defélix, éducatrice à la vie et animatrice pour Cycloshow. "On insiste sur oser prendre la parole, oser se livrer, pour mieux se comprendre", ajoute Valérie Bercovici, éducatrice à la vie au CLER Amour&Famille, car la confiance en soi est un thème récurrent lors des ateliers. Une éducation qui représente un enjeu essentiel d’autant plus avec "l’hypersexualisation de la société", rapporte Valérie Bercovici.



Le milieu scolaire : un terrain d’apprentissage

Les interventions en collèges et lycées sont très fréquentes pour les associations. Des ateliers nécessaires, car selon la loi, les jeunes doivent assister à un minimum de trois séances par an. Dans les faits, il est rare que les élèves assistent à ces ateliers. "J’ai réalisé une intervention avec des terminales ... c’était la première pour eux", regrette Valérie Bercovici. Pourtant, l’intérêt des jeunes pour ces interventions est bien réel : "il y a une grande soif d’aborder ces thèmes, autant pour les parents que pour les jeunes", se réjouit Odile Defélix. Des séances qui semblent également porter leurs fruits : "98% des jeunes se disent satisfaits et nous remercient ; leur vision est changée, ils se comprennent mieux", témoigne l’éducatrice du CLER.



La pornographie, un sujet inévitable

"On parle systématiquement de la pornographie, les jeunes amènent ce sujet d’eux-mêmes“, déclare Valérie Bercovici. Pour Odile Defélix, "il y a une urgence de contrer la vague de la pornographie, aujourd’hui il est très rare que des jeunes n’aient jamais visionné de pornographie". Une situation qui inquiète les parents et les associations, d’une part par la facilité d’accès à des sites pornos, d’une autre par les risques que cela entraîne : "les images pornographiques biaisent la vision de la réalité des jeunes, ils pensent que c’est la vrai vie", rapporte l’éducatrice de Cycloshow.