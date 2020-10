L’enfant, celui qui ne parle pas ?

Essentiel au bon développement de son cerveau, le langage est également un outil important pour apprendre le discernement et la réflexion chez l’enfant. Ce droit à la parole est reconnu par la Convention internationale des droits de l’enfant, elle rappelle que les enfants possédant la capacité de discernement ont le droit d’exprimer leur opinion et de construire leur réflexion verbale, en prenant en considération leur âge et leur maturité.

Si ce droit à la participation n’est pas toujours respecté par les structures éducatives, l’association SOS Villages d’Enfants qui accueille des fratries d’enfants placés par l’aide sociale à l’enfance, s’évertue à le respecter.

L’association possède une vraie culture de la participation, où sont organisés des échanges sur leur condition de vie au quotidien et sur les sujets qui les concernent. Ces consultations permettent de rendre à l’enfant son pouvoir décisionnaire et améliorer la prise en charge de l’association.