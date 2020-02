L'enjeu, c'est l'éducation aux médias, Jean-François Raskin

Né à Stembert sur les hauteurs de Verviers, membre d'une fratrie de 6 enfants, il a une licence en sociologie et sciences politiques de l'ULiège et UCLouvain. Sa trajectoire professionnelle s'est d'abord forgée auprès du ministre verviétois Melchior Wathelet. il est devenu professeur à l'IHECS qu'il n'a plus quittée. Il en est même devenu le patron. Depuis 1958, l'Institut des Hautes Études des Communications Sociales (https://www.ihecs.be/) organise des formations dans le domaine du journalisme et de la communication en articulant théorie et pratique des médias. L'IHECS propose différents Masters : Journalisme (Master en Presse et Information), Publicité, Relations publiques, Animation socioculturelle et Éducation permanente (ASCEP), Éducation aux médias, Management d'événements. Il est par ailleurs président de Théophraste, réseau mondial des écoles francophones de journalisme. https://theophraste.org/. Il a présidé la RTBF durant 15 années, période de développement positif pour le groupe public piloté par Jean-Paul Philippot. Quel fut l'évènement marquant de son enfance ? Quelles sont ses sources d'inspiration ? Le numérique est-il une opportunité ou une menace pour les médias belges ?