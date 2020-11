L'hôpital ne doit jamais devenir une usine, Dr Guy Missotten

Né à l'ombre de la cathédrale de Hasselt et fils d'ophtalmologue, il se passionne pour les soins des personnes et choisit l'ophtalmologie. Il travaille entre autres à l'hopital de Virga Jesse.

Il s'implique aussi dans les festivités septennales d'Hasselt "Virga Jesse" ou de Notre-Dame, Vierge de Jessé, et leurs grandes processions.

De même, dans la confrérie du saint-Sacrement, qui perpétue le souvenir d'une hostie miraculeuse conservée dans la Cathédrale Saint-Quentin à Hasselt. Cette Relique du Prodige Eucharistique qui s’est vérifié à Herkenrode en 1317. Au cours des siècles, de nombreuses vérifications ont été faites pour constater la conservation miraculeuse de l’Hostie consacrée d’où jaillit du Sang. Celles-cis furent effectuées au XVIIIème siècle par le Nonce Apostolique Carafa, par l’Évêque de Liège, et par l’Archevêque de Malines, pendant une visite de l’Archiduchesse Isabelle.