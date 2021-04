L'humour et la liberté d'expression

Peut-on rigoler de tout et dire tout ce que l’on pense ? Les derniers évènements de notre vie démocratique nous invitent à nous pencher sur cette question : la liberté d’expression existe-t-elle encore aujourd’hui en France ? On peut penser ici à la repentance récente de la marque Evian, pour avoir osé faire de la pub pour de l’eau en période de ramadan, mais également à Charlie Hebdo (2015), théories du complot, censure médiatique, condamnation pour incitation à … autant de thèmes que nous allons aborder lors de cette émission. Nous parlerons également du CSA et de sa place dans le monde médiatique et dans l’opinion publique.