L'inauguration de la maison de Madeleine Delbrêl

Née en 1904 et morte en 1964, Madeleine Delbrêl a dédié sa vie aux autres, dans une foi inébranlable. D’abord athée, puis fervente croyante, son empathie la pousse à se consacrer aux autres, à aider les plus pauvres et à dialoguer avec les non-croyants dont elle connaissait les doutes.

Son lieu de vie, une maison où régnaient ouverture, générosité et fraternité, et qu’elle a partagée avec d’autres femmes célibataires laïques, a été réhabilitée et accueille désormais le public. Déclarée vénérable en 2018, son dossier de béatification est en cours d’instruction à Rome. Si elle est déclarée sainte, la maison située au 11 rue Raspail à Ivry-sur-Seine dans le Val de Marne deviendra lieu de pèlerinage pour des croyants de tous horizons.