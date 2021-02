L'indispensable éducation à la paix

Eduquer à la paix, l’affaire de tous

Michèle Olivain, ancienne professeur de lettres classiques et co-présidente de l’association Enseignants pour la paix, explique avoir été "souvent confrontée à la question de la non-violence en tant que professeure". C’est notamment ce qui a motivé la création de cette association, en ajoutant "nous n’avons pas toujours le temps à l’école de parler en profondeur des guerres et de la paix". Eduquer à la non-violence n’est donc pas seulement l’affaire de l’école, "la paix ne se construit pas de manière isolée" lance Michèle Olivain. La famille, les proches et les institutions ont un rôle important à jouer. "C’est un travail collectif de médiation, il faut donner du sens à la paix, traduire ce mot en actions concrètes" ajoute Michèle Olivain.



Apprendre à vivre ensemble

La paix en société passe inévitablement par la connaissance de l’autre, mais aussi de soi-même. Michèle Olivain note en ce sens que "les réfractaires lors de nos interventions le sont pour se protéger, ils ont du mal à se connaître et réagissent par le rejet". De son côté, Victor Pedro, le cofondateur et directeur de l’association Au cœur de la paix, insiste sur la nécessité "d’apprendre à vivre ensemble avec nos différences, connaître nos défauts et nos qualités et se compléter". Écoute et respect de l’autre sont de mise comme le résume Michèle Olivain : "nous avons besoin de connaissance, connaissance de soi et des autres pour surmonter les conflits de façon non-violente".



L’art, vecteur de paix

Pour acquérir ces connaissances, c’est sur l’art que s'appuient les membres de l'association Au cœur de la paix. Une démarche que Laurence, auditrice de Ploërmel et membre de l’association Les ateliers de Pégase partage. "L’art est vecteur de paix", affirme Victor Pedro, avant d’ajouter, "l’art, c’est la créativité et cela amène les enfants à se connaître, à travailler en groupe, ils partagent, s’écoutent et comprennent qu’il faut respecter les différences des autres". Les exercices ludiques permettent également aux jeunes d’apprendre à respecter les règles d’un jeu afin qu’il se déroule dans de bonnes conditions. Le professeur de musique explique que dans ces jeux, "on aborde déjà le vivre-ensemble". Les jeunes sont également amenés à composer des chansons de paix et participent à des ciné-débats, toujours autour du thème de la paix.

Par Nathan Chaize