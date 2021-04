L'UDAF s'organise pendant le confinement

A l'annonce du premier confinement, les entreprises et les administrations n'étaient pas forcément équipées pour le télétravail. Un an après, la culture du travail en distanciel est passée par là. Les usagers de l'ADAF de l'Allier ont pris l'habitude de communiquer en visio et donc n'ont aucune crainte pour les quelques semaines à venir. Lydie Picherie était au micro de Marine Perresse il y a un an.





En cas de besoin, un RV dans les locaux de l'UDAF est possible 04 70 48 70 00

Le point conseil budget rete actif également.