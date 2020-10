La 5G, progrès indispensable ou emblème de nos incohérences écologiques?

"Je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine." Cette phrase, c’est Emmanuel Macron qui l’a prononcée, le 14 septembre dernier, en réaction à la demande de moratoire de 70 élus de gauche et écologistes sur la 5G. Alors que l'attribution des premières fréquences 5G aux opérateurs français a rapporté 2,786 milliards d'euros à l'État, et qu'Orange vient tout juste de commercialiser ses forfaits 5G, le nouveau réseau internet mobile interroge. Est-ce un progrès indispensable ? Pourquoi suscite-t-il d'aussi vifs débats ? Quel est son impact sur la santé et notre environnement ? Au-delà des débats qui opposent les "pour" et les "contre", la 5G vient questionner la vie démocratique et incite à repenser la notion de progrès.

La 5G, un sujet très clivant

Dans une tribune du 12 septembre parue dans le JDD, une soixantaine d’élus demandaient au gouvernement un moratoire et "la tenue d'un débat démocratique décentralisé sur la 5G". Parmi les signataires, Jean François Debat, maire de Bourg en Bresse (PS), qui explique : "Je pense que la société ne peut plus, comme on l'a fait jusqu'à présent, prendre en compte toute évolution technologique comme un progrès a priori et ensuite s'apercevoir qu'il est contradictoire avec des objectifs que l'on affiche comme prioritaires."

Si "la 5G est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense", comme le dit Guy Pujolle, qu'elle a "des bons côtés et des mauvais côtés", elle est devenue "le symbole" d'une évolution technologique qui va de plus en plus vite. Elle cristallise les oppositions entre ceux qui voient dans le progrès technologique une solution à la crise écologique et ceux qui pensent que l’urgence écologique implique de revisiter la notion de progrès et de cesser de consommer sans limites les ressources de la terre.

quel système voulons-nous ?

Entre le 29 septembre et le 2 octobre, la vente aux enchères des nouvelles fréquences radio nécessaires au lancement de la 5G a rapporté plus de 2 milliards d’euros à l'État. "Clairement sur ces sujets, on ne peut pas laisser le marché décider", insiste Jean-François Debat. D'un autre côté, les défenseurs de la 5G disent qu'il y a urgence à la développer, faute de quoi "les États qui prendront du retard ne compteront fort probablement plus au nombre des pays développés", écrit Guy Pujolle dans "Faut-il avoir peur de la 5G ?" (éd. Larousse).

"Nous devons collectivement choisir notre avenir", dit encore la Tribune du JDD. Ses signataires réclament que les élus locaux puissent rester maîtres du jeu sur leur territoire. Au-delà, a-t-on encore la possibilité de sortir d'un "système de surconsommation", comme l'appelle Jean-François Debat ? Alors que l'on a beaucoup rêvé de ce que serait le "monde d'après" l'épidémie de coronavirus, on sent bien que la 5G cristallise autour d'elle des visions différentes de l’avenir de notre société.

