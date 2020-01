La Bioéthique : enjeux et réponses de l'Eglise

La bioéthique, sujet on ne peut plus actuel puisque a eu lieu le week-end dernier la marche organisée par le collectif « marchons ensemble » et est en ce moment discutée au Sénat de l’ouverture de la PMA a toutes les femmes.

Pour traiter des différentes questions qui se posent, nous recevons un prêtre qui a consacré le début de sa vie d’Homme à la médecine et qui, par conséquent, par ce double point de vue scientifique et spirituel pourra nous éclairer sur ces questions : quels sont les enjeux de ce début de siècle concernant la bioéthique et comment l’Église peut-elle répondre ou accompagner l’évolution de la société et de la science.