La boîte citoyenne - 13 juillet 2019 à 09:30

Le samedi à 9h30

L'émission, pour sa troisième saison, s'ouvre sur les conseils municipaux d'enfants et de jeunes de l'agglomération et du département de l'Aube. L'occasion de découvrir les établissements de l'Enseignement Catholique de l'Aube et de la Haute-Marne, avec la DIDEC, Direction Interdiocésaine De l'Enseignement Catholique.