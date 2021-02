La CGT installe un bureau de recrutements pour l'hôpital à Nice

Saïd, sans emploi, cherche un emploi dans le secteur médical, "pour le transport de personnes, à la base j'étais chauffeur de taxi" nous dit-il. Devenir un renfort pendant la période de Covid ne le dérange pas et il le dit volontiers: "je suis très motivé". Comme lui, ils sont une centaine à défiler tout au long de ce mardi 2 janvier sur le parvis de l'hôpital Pasteur 2 à Nice. La CGT a installé un bureau (cf photo) de recrutement pour alerter une nouvelle fois la direction du besoin de renfort dans les services alors que la tension hospitalière est toujours là dans les secteurs Covid.

Concrétiser les candidatures

Rosy est de l'autre côté du bureau. Elle travaille à l'hôpital et accompagne ceux qui se présentent pour tenter leur chance dans la course à l'emploi. Il y a des besoins nous affirme la CGT de l'hôpital sur des métiers qui ne nécessitent pas forcément une grande qualification mais une formation. Sauf que selon le syndicat, la direction "nous dit tous les jours qu'ils n'arrivent pas à recruter" alors même selon Rosy qu'il est tout a fait possible d'engager des volontaires "pour assurer l'hygiène et la sécurité des patients" par exemple. Il ne s'agit pas de "vendre du rêve aux gens" mais de leur faire "mettre un pied dans l'établissement" avertit Rosy. Et selon elle, il faudra insister au bureau des recrutements car "on a de très gros besoins".

Marina Garcia secrétaire CGT hôpital de Cimiez à Nice fait le point: