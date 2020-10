La COPAGEN en lutte contre l’agrobusiness

La COPAGEN est une association partenaire du CCFD-Terre solidaire, qui se bat depuis plus de 15 ans pour que les populations d’Afrique de l’Ouest deviennent autosuffisantes dans leur alimentation. Son objectif est la souveraineté alimentaire des pays dans lesquels elle intervient, c’est-à-dire l’accès à une alimentation suffisante en quantité et en qualité et permettant la sécurité alimentaire des populations. Cette souveraineté alimentaire introduit une dimension politique puisqu’elle représente le droit pour les peuples de choisir leurs politiques agricoles et de consommation. Outre cet objectif, l’association dénonce l’agro-industrie qui privatise les terres et les ressources ainsi que les semences. Cette agriculture industrielle favorise les monocultures d’exportation, l’utilisation massive d’agents chimiques, et accélère la dégradation de l’environnement.