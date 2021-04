La Cravate solidaire et la santé des chômeurs en question

Si la cohérence du parcours a son importance quand on recherche un emploi, l’apparence n’est pas pour autant un paramètre à sous-estimer, et c'est sur cet aspect que travaille La cravate solidaire.

Cette semaine, SNC a choisi de donner la parole à cette association qui est partenaire d’un projet collectif, également porté par Force Femmes et Territoires zéro chômeurs de longue durée : une enquête sur la santé des chercheurs d’emploi. En effet, dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons depuis un an, il est essentiel de donner à entendre la voix des chercheurs d’emploi sur les conséquences conjointes du chômage et de cette pandémie sur leur état de santé, tant physique que psychique.

Si vous êtes au chômage, ces quatre association engagées auprès des chercheurs d’emploi vous invitent à répondre à cette enquête : https://sncexpressions.fr/enquetes/