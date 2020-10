La décision de Sciences Po de modifier son mode de sélection

Un grand changement concernant la sélection des candidats sera opéré à partir de septembre 2021. L’idée est de modifier les épreuves et les personnaliser pour attirer des profils diversifiés. L’objectif principal est de mieux cerner la personnalité et le parcours des postulants. Ainsi, Sciences Po supprimera son concours écrit pour le remplacer par 4 épreuves. La première étape se fait sur dossier avec l’analyse des notes obtenues pour le bac, puis le jury se concentre sur la scolarité et le parcours du candidat, son évolution.

La troisième étape consiste en des exercices écrits mais réalisés chez soi : texte où le candidat expose ses activités et centres d’intérêts, un autre où il défend sa motivation et son choix pour Sciences Po et enfin un essai personnel dont il choisit le sujet parmi 5 propositions. Si le candidat obtient une moyenne minimale fixée chaque année à ces trois premières étapes, il peut passer à la suivante : l’oral. Désormais, il ne sera plus éliminatoire. Enfin, ces notes sur 20 points sont additionnées en une note finale d’admission sur 80. Cette réforme permettra de laisser sa chance à tous, de tous milieux. L’école se fixe un budget de 30 % d’élèves boursiers.