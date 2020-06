A la découverte des Brouzils

Les Brouzils, 2800 habitants, une commune dynamique et familiale sur l'axe Nantes-La Roche-sur-Yon. Dotée d'une riche histoire liée à la vie religieuse vendéenne, de la présence de la forêt de Grasla, de nombreux services et associations, et d'un collège, les Brouzils font face résolument vers l'avenir. Un élément ne trompe pas, la jeunesse et l'engagement de sa jeune maire, Emilie Duprey, qui évoque pour nous sa commune.