La Délégation Catholique pour la Coopération (DCC) est le service du volontariat international de l’Église en France. Elle soutient les projets de développement de ses partenaires du Sud par la mise en place de missions de volontariat de 3 mois à 2 ans. De plus, elle propose une réunion d’information mensuelle pour découvrir le volontariat et interroger un ancien volontaire. Présentation avec Patrick Magnan, directeur de la communication et du développement des ressources