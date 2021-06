La discrimination au logement, une réalité

Direction la ville de Verviers dans la province liégeoise en Belgique, où le conseil communal a adopté une motion de lutte contre les discriminations au logement. Des discriminations qui peuvent-être liées aux revenus, au handicap, au genre, à l’orientation sexuelle ou encore à l’origine d’un locataire, mais aussi "liées à la composition du ménage", comme le souligne l'échevine du Logement et de l'Egalité des chances Sophie Lambert.

La ville de Verviers s’est engagée dans cette cause depuis déjà quelques années. A l’origine, le gouvernement wallon a initié un plan de lutte contre les discriminations que la ville a suivi en adoptant en mai 2019 la déclaration de politique communale du logement, avec pour objectif d’assainir et réguler l’offre locative dans l’optique que l’ensemble de la population puisse bénéficier d’un logement digne et décent.

Pour appliquer cette motion, des contrôles surprises seront réalisés, avec un principe simple : se faire passer pour plusieurs locataires avec des profils différents. Ces contrôles seront effectués auprès des propriétaires-bailleurs et des agences immobilières.