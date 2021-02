Coécrit avec Oxfam et Action contre la faim, ce rapport pointe du doigt la quantité, mais aussi la qualité des investissements français dans l’agroécologie à destination des pays en développement.

Les ONG préconisent de réorienter les financements, mais aussi de faire preuve de plus de transparence. 40% des investissements agricoles sont trop opaques selon elles. Le but est de lutter plus efficacement contre la faim dans des pays ou l’accès à l’alimentation est difficile.